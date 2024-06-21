В крымском Джанкое построят детский сад за 619 млн рублей

сегодня в 19:22

Строительство детского сада в Джанкое завершено почти на 85%

В городе Джанкой на севере Крыма подходит к концу строительство детского сада, на который потратили 619 млн рублей. Готовность объекта близится к 85%, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на республиканское правительство.

Будущий детский сад рассчитан на 260 воспитанников. Сейчас в здании проводятся покраска наружных лестниц и электромонтажные работы, почти завершены отделочные работы.

Учреждение для детей в Джанкое возводят в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

По предварительным планам властей, строительство детсада должно быть окончательно завершено к концу 2024 года.