В крымском Джанкое построят детский сад за 619 млн рублей
Строительство детского сада в Джанкое завершено почти на 85%
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В городе Джанкой на севере Крыма подходит к концу строительство детского сада, на который потратили 619 млн рублей. Готовность объекта близится к 85%, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на республиканское правительство.
Будущий детский сад рассчитан на 260 воспитанников. Сейчас в здании проводятся покраска наружных лестниц и электромонтажные работы, почти завершены отделочные работы.
Учреждение для детей в Джанкое возводят в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».
По предварительным планам властей, строительство детсада должно быть окончательно завершено к концу 2024 года.