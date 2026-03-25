В Кронштадте открыли пункт питания после атаки БПЛА
Фото - © «Петербургский дневник»
В Кронштадте после отражения атаки беспилотников открыли пункт горячего питания для жителей. Разрушений и пострадавших нет, сообщает газета «Петербургский дневник».
25 марта силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Кронштадт. В результате падения обломков частично повреждено остекление нескольких жилых домов и автомобилей.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале, что разрушений и пострадавших нет.
Для жителей организовали пункт горячего питания. Он работает на Флотской улице в библиотечно-культурном центре «Батискаф», расположенном рядом с местом падения обломков.
Александр Беглов также проводит в Кронштадте заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников.
