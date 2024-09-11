В «Крокус Экспо» представили достижения и технологии по улучшению экологии РФ

На выставочном пространстве «Крокус Экспо» в Красногорске проходят тематические выставки, посвященные водным технологиям, управлению отходами и экологии в РФ. На них более 500 производителей и поставщиков из разных регионов России представили свои новейшие разработки.

Самые крупные природоохранные выставки — «Экватэк» и «Вейсттэк» — собрали лучшие достижения для улучшения экологии в России.

«Мы не можем бесконечно складировать и хранить мусор. Сейчас не только Москва, но и регионы активно проявляют интерес к оборудованию (по переработке мусора — ред.). Я вижу сейчас большой тренд к переработке уже переработанного мусора, появляются технологии доставать ценный материал из того, что раньше называлось мусором. Даже закрытые компостные хранилища можно открывать и доставать на переработку ценный материал. Например, наше оборудование позволяет выделять из компоста стекло, металл, то, что раньше считалось невозможным и экономически неэффективным, в данный момент обретает новые формы», — рассказал разработчик программного обеспечения ООО «Эрга» Дмитрий Земляков.

Многие компании, в том числе из Подмосковья, представили на выставке свою продукцию, созданную в рамках программы импортозамещения.

«Наше производство находится в подмосковном Долгопрудном. Мы производим насосное оборудование. Наши насосы предназначены для коммунального хозяйства, нефтяной, химической и пищевой промышленности. Компоненты наших насосов практически на 100% российского производства, сейчас мы находимся на стадии получения 719-го постановления от Минпромторга. Это документ, который подтверждает, что насос произведен в России», — поделился инженер-конструктор ООО НПО «Курс» Дмитрий Капитонов.

Помимо российских компаний, на выставках были представлены производители и фирмы из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая и Турции. В 2024 году экспозиция значительно увеличилась и стала самой масштабной за последние семь лет.

«Внедрение новых технологий и поддержка культуры рециклинга и обращения с отходами — это одно из приоритетных направлений деятельности нашей команды. Продемонстрированный функционал коммунальной техники и мусороперерабатывающего оборудования применяется при уборке территорий и, в том числе, при подготовке к осенне-зимнему периоду. Оптические системы позволяют наиболее эффективно сортировать отходы на конвейерных лентах. А геосинтетические материалы, в свою очередь, используются для укрепления конструкций и герметичности изоляции слоев, например на объектах размещения отходов. Такие выставки синтезируют накопленный в отрасли опыт и помогают отраслевым специалистам повышать уровень компетенций», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В Подмосковье действует несколько программ, призванных поддержать проекты по импортозамещению. Например, можно получить землю по льготной цене в 1 рубль, без проведения торгов, воспользоваться промышленной ипотекой, взять льготный заем в Российском или Московском областном фонде развития промышленности, получить льготный кредит в банке, субсидию на модернизацию оборудования, лизинг или возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры.

«Мы рады приходу инвесторов — и новым, и тем, которые расширяют свои предприятия. Поэтому важно, чтобы меры, которые мы постоянно декларируем, реализовывались на местах без каких-либо проблем. Наша задача — обращать внимание на поддержку производств, бизнеса, инвестиции, чтобы иметь и занятость, и налоговые поступления», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.