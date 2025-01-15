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В Крещенскую ночь можно будет искупаться в Зарайске в трех местах

Традиционно в крещенскую ночь православные жители принимают участие в праздничных богослужениях и окунаются в прорубь, сообщает пресс-служба администрации округа Зарайск.

Этот год не станет исключением, и в городском округе Зарайск искупаться можно будет в трех местах:

на святом источнике Белый колодец;

в купальне рядом с храмом святого Василия, епископа Рязанского в д. Протекино;

купальня рядом с Казанской часовней в д. Кувшиново.

У мест купания будут дежурить спасатели и медики, что обеспечит безопасность всех желающих. Также организованы пункты обогрева, где можно будет согреться горячим чаем и насладиться пирожками.

Божественная литургия и чин великого освящения воды начнется в 23:30, а уже после полуночи все желающие смогут принять участие в крещенских купаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.