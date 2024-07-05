В Кремле удостоили почетного звания председателя Совета депутатов г о Королев

Ходырев поблагодарил за высокую оценку его труда. Он добавил, что работает на благо Подмосковья и Королева.

Председатель Совета депутатов г. о. Королев отметил, что продолжает работать с населением. Он контролирует содержание и капитальный ремонт жилого фонда, а также строительство социальных объектов, опираясь на мнение жителей.

Торжественная церемония вручения награды Ходыреву прошла в Екатерининском зале Московского Кремля.

Ранее предложение представителей муниципального сообщества об учреждении отдельного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» поддержал российский лидер Владимир Путин.