В Кремле ответили, как Путин относится к своей семье

Песков: Путину не нравится повышенное внимание к его семье

В Кремле заявили, что президент Владимир Путин не любит, когда к его семье приковано повышенное внимание. Об этом 7 октября, в день рождения главы государства, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Газета.ru .

Представитель Кремля отметил, что у Путина, «как у любого человека», есть семья, дети и внуки. Родственники поздравляют президента, когда наступают праздники.

«Сам президент не любит повышенного интереса к семье и не считает день рождения и праздники поводом для повышенного внимания к нему, а не к работе», — добавил пресс-секретарь Путина.

Владимир Путин 7 октября празднует 72-летие. День рождения политик проведет в рабочей обстановке, в том числе встретится с лидерами стран СНГ в Москве.