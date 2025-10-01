В Краснознаменске прошел финал творческого конкурса Воздушно-космических сил РФ

Подмосковный Краснознаменск 27 сентября стал центром притяжения для гостей со всей страны. В Доме офицеров подвели итоги 10 конкурса творчества военнослужащих Воздушно-космических сил, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил России, а также ветеранов военной службы. Конкурс назывался «И звезды становятся ближе» и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель конкурса — развивать культурно-досуговую деятельность, популяризировать военную и патриотическую песню, активизировать творческий потенциал участников, воспитывать патриотизм у молодежи, выявлять и поддерживать талантливых авторов и исполнителей военных песен, стимулировать творчество поэтов, композиторов и исполнителей для создания высокохудожественных произведений на военную тематику.

Каждый год конкурс собирает сотни талантливых участников из разных уголков России. Он проходит в пяти номинациях: «Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокальный ансамбль», «Песни профессиональных авторов», «Авторская песня» и «Хореографический номер».

В этом году в конкурсе участвовало более 300 творцов из 20 регионов России. Участники приехали из Мурманска, Брянска, Самары, Ярославля, Челябинска и других областей.

Открыл гала-концерт генерал-майор Игорь Романов, заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по военно-политической работе. Он поблагодарил участников и пожелал им успеха.

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова отметила, что творчество помогает военным поддерживать боевой дух.

Конкурсные номера были посвящены подвигам, мужеству и военному братству. Звучали песни о прошлых победах и нынешних успехах. Особое внимание уделили героической службе участников специальной военной операции.

Жюри конкурса, в состав которого вошли представители Минобороны и Минкультуры России, известные журналисты и популярные исполнители, оценивало мастерство участников. Благодаря их работе многие лауреаты прошлых лет стали настоящими мастерами сцены. Ведущие концерта Александр и Екатерина Елизаровы — пример таких мастеров. Их семейный дуэт стал победителем конкурса «И звезды становятся ближе» в 2018 году.

Гостями гала-концерта стали звезды российской эстрады: Таисия Повалий, Игорь Демарин, Анастасия Малькова-Макеева, Михаил Фавор, братья Поздняковы. Также выступили Военный оркестр 1-й армии ПВО и ПРО и другие артисты.

Победители конкурса:

Номинация «Лучший вокально-инструментальный ансамбль»: I место — ВИА «Триумф» из Ярославля с песней «Родина-мать зовет».

Номинация «Лучший вокальный ансамбль»: I место — Сводный вокальный коллектив «VIVAT» Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, исполнивший попурри «Прощание славянки».

Номинация «Лучшее исполнение песни профессиональных авторов»: 1 место — Кирилл Гридасов из Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге с песней «Письмо из 45-го».

Номинация «Лучшая авторская песня»: I место — Михаил Кленов из ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сызрани с песней «Мы — армия страны».

Номинация «Лучший хореографический номер»: I место — Танцевальный коллектив «Пульс» из ВУНЦ ВВС имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже с номером «Потому что мы пилоты».

Гран-при конкурса завоевала Военно-космическая академия имени Можайского из Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.