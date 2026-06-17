В Краснозаводске благоустраивают дворы шести домов

Благоустройство дворовых территорий на улице 40 лет Победы ведется в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа. 16 июня ход работ проверил заместитель главы округа Роман Сусанин. Здесь приведут в порядок около 5,5 тыс. квадратных метров и обустроят новые парковки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы идут во дворах шести многоквартирных домов на улице 40 лет Победы. Общая площадь территории, которую планируют обновить, составляет порядка 5,5 тыс. квадратных метров. Ход благоустройства вместе с представителями территориального управления и подрядной организации проконтролировал заместитель главы Сергиево-Посадского округа Роман Сусанин.

В рамках проекта во дворах создадут дополнительные парковочные места. Старые деревья вырубили в целях безопасности и для предотвращения повреждения автомобилей. Часть жителей выразила недовольство этими мерами.

В администрации напомнили, что благоустройство дворов многоквартирных домов в округе проводится в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и губернаторской программы по формированию комфортной городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.