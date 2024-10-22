В Красноярском крае начал работу еще один экоцентр

В Железногорске Красноярского края открылся новый экоцентр, созданный в рамках центра экологических инициатив «Зеленый гараж». Волонтеры центра нацелены на просвещение и привлечение местного населения к осознанному потреблению, передает пресс-служба регионального экологического оператора.

«На протяжении трех лет активисты „Зеленого гаража“ проводят разнообразные экологические мероприятия в Железногорске. Сегодня городское экосообщество получило новый дом — экоцентр. Для небольшого города это не лишь шаг навстречу устойчивому развитию, но и возможность объединить вокруг идеи экологической ответственности тех, кому небезразлична природа, побудить жителей к экологически разумному образу жизни», — подчеркнул Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО).

Экоцентр принимает свыше 20 видов вторичного сырья, часть которого перерабатывается в регионе.

Кроме сбора вторсырья и общения в кругу единомышленников, в экоцентре будут организованы экологические уроки, экскурсионные программы, мастерские по переработке и переделке вещей, игровые и киносеансы на экологические темы.

«Без возможности для практического воплощения невозможно развивать экологическую культуру обращения с отходами. Постоянный экоцентр, где можно в комфортной атмосфере сдавать вторсырье на переработку, — важный элемент инфраструктуры для российских городов», — отметил Евгений Карелов, заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО.

Активисты также планируют открыть в экоцентре «музей мусора», посвященный ответственному потреблению и переработке. Уже сейчас стены «Зеленого гаража» украшены плакатами на тему одноразового пластика, вреда свалок и преимуществ переработки.

Проект осуществляется при поддержке гранта министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.