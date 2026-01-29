В Красноярске гадалка сняла «порчу» вместе с золотыми кольцами

В Красноярске гадалка сняла порчу с 31-летней местной жительницы вместе с золотыми кольцами. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

27 января в отдел полиции обратилась владелица частного детского сада, которая пострадала от рук мошенницы. Установлено, что незнакомка зашла в помещение детсада под предлогом устройства своего ребенка в учреждение. В ходе разговора гадалка заявила, что видит на потерпевшей порчу, предложив провести ритуал по ее снятию.

Согласившаяся на обряд красноярка по указанию аферистки приобрела полотенце и крем для рук в ближайшем магазине. Затем гадалка выдавила на полотенце крем и прошептала «заговор». Для завершения ритуала мошенница взяла у потерпевшей 10 тыс. рублей и 3 золотых кольца, после чего скрылась. Общий ущерб составил 58 тыс. рублей.

Правоохранительные органы установили личность и задержали подозреваемую. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

