В Красногорском городском парке возродят историческую достопримечательность

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова в городском парке планируется возрождение фонтана, который был построен еще в конце 1940-х годов. Работы по реконструкции станут частью общего плана по благоустройству центральной площади парка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Со временем фонтан пришел в негодность и был демонтирован. Однако сейчас есть планы по его восстановлению в новом обличии. Новый фонтан и благоустроенная территория вокруг него станут изюминкой парка и еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города.

«Преображая Красногорский городской парк, делаем особый акцент на той исторической составляющей, которая должна связать две эпохи и подчеркнуть значимость наследия первостроителей уже в современном облике», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Это проект не только о благоустройстве, но и о сохранении истории города. Возрождение фонтана станет данью уважения к труду первостроителей и подчеркнет важность сохранения исторического наследия для будущих поколений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.