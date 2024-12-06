В Красногорском филиале Музея Победы отметят День Героев Отечества

В этот день гости услышат истории о доблести, стойкости, мужестве героев прошлых лет, о подвигах наших современников. В честь праздника музей изменит график работы и будет открыт с 10:00 до 20:00.

«День Героев Отечества — дань высочайшего государственного и общественного уважения тем, кто был удостоен званий Героев Советского Союза и России, а также орденов Славы и Святого Георгия», — рассказали в Красногорском филиале Музея Победы.

В рамках памятной акции в музее пройдет торжественная церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции и членам их семей, а также состоится встреча с Владимиром Водопьяновым — отцом Героя России, гвардии лейтенанта Александра Водопьянова, погибшего в зоне СВО.

Кроме того, посетителей ждет тематическая экспозиция «Герои моего Отечества», на которой впервые будут представлены раритеты из фондовой коллекции Красногорского филиала Музея Победы. Среди экспонатов — граммофон, подзорная труба 1910 года российского производства, знамя одного из полков Красной Армии с гербом СССР, а также реликвии времен Гражданской войны: легендарная буденовка, кавалерийская шинель и другие предметы.

Также в этот день новая выставка откроется в рамках проекта «Приближение. История в деталях». Главные предметы экспозиции — уникальные почтовые марки из серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», датируемые военными и первыми послевоенными годами. Среди них марки «Гвардии старший лейтенант Александр Космодемьянский», «Д. М. Карбышев», «Дважды Герой Советского Союза генерал армии И. Д. Черняховский» и другие. Раритетные марки были переданы музею вдовой Анатолия Золотого, который на протяжении многих лет сотрудничал с Красногорским филиалом Музея Победы и передал на постоянное хранение большое количество уникальных экспонатов.

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