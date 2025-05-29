В Красногорске завершили благоустройство шести дворов

В подмосковном Красногорске выполнены работы по замене асфальтового покрытия в шести дворах, работы идут с опережением графика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорожки, внутриквартальные проезды и парковки обновили на территории, объединяющей дома под номерами 9 на улице Железнодорожной, 8, 8а и 10 по улице Жуковского, 7, 9, 11 и 13 по Железнодорожному проезду, во дворах домов 19-21 по улице Пушкинской и 7б по улице 50 лет Октября, 5 и 9 по улице Лесной, 6 и 7 по улице Речной, 4 по улице Успенской, а также 2а, 2б, 5-8 и 13 в поселке Архангельское.

Еще по 9 адресам работы в настоящее время продолжаются, идет укладка асфальта и замена бордюров.

В двух дворах, на улице Октябрьской в Красногорске и Школьной в поселке Нахабино, старт ремонта намечен на начало июня.

Всего в этом сезоне дорожное покрытие обновят в 18 дворах Красногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.