В Красногорске завершается благоустройство набережной реки Синички

Работы по благоустройству набережной реки Синички в Красногорске находятся на завершающем этапе. На площади более 3 га будет создано всесезонное рекреационное пространство, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас на объекте идет установка малых архитектурных форм, устройство дорожно-тропиночной сети, настила, пирса, ограждений, опор освещения, монтаж коммуникаций и инженерных систем. В центре проекта — сочетание неповторимого природного ландшафта с возможностью проводить досуг и заниматься активным отдыхом у воды. А променад вдоль реки и созерцание окружающей природы станет тем вдохновляющим началом, которое является отличительной чертой новой набережной.

«Продолжая глобальную работу в части преображения территории, в этом году завершили очередной этап благоустройства набережной Москвы-реки в Павшинской пойме, а этой осенью также завершим благоустройство более 40 гектаров Опалиховского лесопарка», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.