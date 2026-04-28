В Красногорске запустили бесплатные лекции по краеведению

Цикл бесплатных лекций по краеведению стартовал в пространстве «Айзон. Цветы и Кофе» в Красногорске. Проект реализуют предприниматель Даша Махортова и Красногорское историко-краеведческое общество, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Лекции проходят в рамках совместной инициативы основательницы «Айзон» Даши Махортовой и Красногорского историко-краеведческого общества. Встречи будут проводить регулярно, посетить их могут все желающие.

«Пустить корни — вот что важно! Об этом знает каждый садовод, любитель и профессионал. „Корни Края“ — краеведческое направление впечатлений в нашем пространстве „Айзон“. Мы с удовольствием и благодарностью принимаем в уютном подвальчике дома со столетней историей Красногорское историко-краеведческое общество. С нас — кофе, цветы и уют, с уважаемых краеведов — истории и впечатления», — поделилась Даша Махортова.

Первая встреча уже состоялась. Ее посвятили уникальным аэрофотоснимкам, сделанным Люфтваффе в начале 1942 года. Участники вместе с краеведом и художником Дмитрием Дроздецким изучили исторический облик города, а также фотографии разных лет с изображением «Гастронома» на улице Советской, 2, включая утраченные интерьеры. Старожил города Валентина Румянцева рассказала о детстве в военном Красногорске.

Актуальная информация о следующих мероприятиях публикуется в социальных сетях пространства: https://vk.com/aizoon.event.

«Айзон» объединяет кофейню и цветочный магазин. Здесь также проводят творческие встречи, мастер-классы и бесплатные занятия для детей с РАС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.