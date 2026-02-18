В Красногорске запланировали II этап благоустройства в Опалиховском лесопарке

Администрация Красногорска анонсировала продолжение работ по обустройству Опалиховского лесопарка. Фокусом второго этапа станет создание инфраструктуры для спорта: лыжероллерной трассы и центра для игры в падл-теннис. Ранее здесь уже были смонтированы игровые комплексы для детей и уличные тренажеры, пишет 360.ru .

Этот зеленый массив давно является излюбленной зоной отдыха для местных жителей и туристов. Первая очередь преобразований затронула территорию, примыкающую к микрорайону «Изумрудные холмы». В результате там возникли детские городки, спортивная площадка, амфитеатр со зрительскими рядами и деревянным покрытием, а также начал работу молодежный клуб. Все изменения реализовывались с учетом мнения граждан.

В ходе предстоящих работ будет проложена лыжероллерная трасса, которая свяжет стадион «Зоркий» с «Изумрудными холмами». Также запланировано возведение судейской будки, крытого павильона для занятий и площадки для воркаута.

Для любителей активного отдыха организуют специальные корты для падл-тенниса. Помимо этого, инфраструктура парка пополнится общественными туалетами, комнатой для матерей с детьми и охраняемым постом.

На всей территории будет проведено освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.