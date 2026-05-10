В Красногорске высадили «Сад памяти» в Яблоневом сквере

8 мая в преддверии Дня Победы в Яблоневом сквере Красногорска прошла патриотическая акция «Сад памяти». В мероприятии приняли участие жители города, ветераны, участники специальной военной операции, представители партии «Единая Россия», молодежь и общественные деятели, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

В ходе акции участники высадили более 120 молодых яблонь — так в сквере появилась новая аллея памяти и наследия предков.

Композицию дополнило оформление в виде Георгиевской ленты: этот элемент подчеркнул преемственность традиций доблести и героизма. Каждое высаженное дерево стало символом благодарности и памяти о тех, кто отдал жизнь во имя Родины.

Организаторы и участники акции отметили, что такая инициатива помогает укрепить связь между поколениями и сохранить историческую память о подвигах предков.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков поблагодарил всех, кто принял участие в мероприятии. Он подчеркнул значимость совместной работы ради сохранения памяти о героическом прошлом страны и пожелал жителям мира, тепла и благополучия.

Яблоневый сквер теперь станет особым местом в городе — пространством, где память о подвигах оживает в тени высаженных деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.