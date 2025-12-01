В Красногорске выписали из больницы мальчика, пострадавшего при взрыве

Глеб, получивший травмы в результате взрыва в Красногорске, 28 ноября завершил лечение и был выписан из детского клинического центра имени Рошаля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Красногорска Дмитрий Волков встретил Глеба и его маму Галину в медицинском учреждении. По словам администрации, мальчик чувствует себя хорошо и сохраняет бодрость духа.

Волков поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за поддержку, а также выразил признательность врачам центра и их руководителю Татьяне Шаповаленко за профессионализм и заботу. Глава округа пожелал Глебу скорейшего выздоровления и отметил, что администрация всегда готова помочь.

