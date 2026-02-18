В Красногорске в рамках российско-китайского сотрудничества объединили Масленицу и Праздник Весны

В бизнес-центре «Гринвуд» прошел фестиваль «Провожая зиму — встречая весну. Масленица и Праздник Весны: культурный диалог России и Китая». В мероприятии приняли участие Полномочный министр Посольства Китая в России Чжан Вэй, первый заместитель министра инвестиций Московской области Евгений Подлипенский, представители администрации городского округа Красногорск и другие почетные лица, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации муниципалитета Галина Ковалева выступила с приветственным словом. От имени Главы округа Дмитрия Владимировича Волкова она поздравила гостей и участников праздника.

Полномочный министр Посольства Китая в России Чжан Вэй отметил, что колоритный праздник объединили два ярких события.

«Весьма символично, что китайский Праздник Весны и российский праздник Масленица в этом году наступает одновременно, олицетворяя проводы зимы и встречу весны, обновление и надежду», — сказал Чжан Вэй.

Китайский Новый год, который в дословном переводе называется Праздник Весны, наступил 17 февраля. По восточному календарю в свои права вступила Огненная лошадь. Символ 2026 года несет с собой мощь, силу, энергию и стремительное движение вперед. Именно так развиваются российско-китайские отношения, в частности, торгово-экономические. «Гринвуд» является важной платформой в этом направлении.

Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский рассказал о сотрудничестве с китайскими партнерами, отметив, что за 9 месяцев прошлого года Подмосковье внесло заметный вклад в общий торговый оборот.

«Практически 10% от товарооборота между Россией и Китаем дает Московская область, предприятия, которые расположены у нас в регионе, ну и непосредственно такие наши совместные проекты, как „Гринвуд“, сухие порты „Белый Раст“ и „Селятино“, — отметил Евгений Подлипенский.

По случаю праздника в «Гринвуд» развернулись массовые гуляния в традициях сразу двух народов. Русские блины здесь соседствовали с китайскими цзяоцзы, а восточная музыка сменялась славянскими напевами. Настоящее буйство красок, вкусов и добрых традиций двух дружащих стран.

Наступивший год знаменателен для государств сразу несколькими важными датами: это 30-летие установления китайско-российских отношений партнерства и стратегического взаимодействия, а также 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Российской Федерацией. В Москве и Пекине пройдут мероприятия, посвященные этим событиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.