В Красногорске в феврале откроют новый корпус школы в Изумрудных холмах

В феврале в микрорайоне Изумрудные холмы Красногорска откроется новый корпус образовательного комплекса на бульваре Космонавтов, 10.

Директор образовательного комплекса №18 Ирина Виноградова сообщила, что новый, восьмой по счету корпус готов на 95%. Сейчас завершаются клининговые работы и настройка всех систем, включая безопасность и интернет.

Открытие корпуса позволит полностью отказаться от второй смены — все ученики микрорайона Изумрудные холмы смогут учиться только в первую смену. Это даст детям больше свободного времени для кружков, экскурсий и поездок на выставки.

«Я очень надеюсь, что нам удастся общими силами подготовить школу, и сюда зайдут дети уже в ближайшее время», — отметила Виноградова. По ее словам, к открытию корпуса уже набран полный педагогический состав.

В новом здании оборудованы кабинеты домоводства, современная библиотека, актовый зал и два спортивных зала, включая гимнастический. Директор подчеркнула, что созданные условия помогут детям развиваться и достигать высоких результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.