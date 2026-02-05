В Красногорске убрали 174 аварийных дерева с начала года

В городском округе Красногорск специалисты Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» с начала года удалили 174 аварийных дерева вблизи садовых товариществ и жилых районов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по уборке аварийных деревьев в Красногорске ведутся на территориях рядом с садовыми товариществами «Красногорский Садовод-1», «Железнодорожник», а также на улице Осипенко в микрорайоне Губайлово. Специалисты обследуют лесные участки и реагируют на обращения жителей, выявляя и маркируя опасные деревья яркой краской или сигнальной лентой.

Заместитель директора Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Лексашов пояснил, что обильные снегопады этой зимой привели к повреждению многих деревьев, что потребовало оперативного вмешательства.

В 2026 году в Красногорске планируется убрать 345 аварийных деревьев. Эти меры направлены на повышение безопасности и поддержание порядка в зеленых зонах города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.