В Красногорске три детских сада находятся на финальном этапе строительства

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел заседание строительного штаба, обозначив приоритеты и «сверив часы» в части реализуемых проектов, а также планов перспективного развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Делая акцент на социальной сфере, важная задача — завершить строительство школ и детских садов к новому учебному году. Сегодня на завершающей стадии работ — школы в «Изумрудных холмах», «Лесобережном», готовим к открытию блок начальных классов с дошкольным отделением в ЖК «Тетрис» и школу в «Митино О2», — сказал Дмитрий Волков.

На финальном этапе строительства также находятся детские сады в ЖК «Малина», ЖК «Аникеевский», ЖК «Ильинские луга». Не менее значимые проекты реализуются и в сфере строительства поликлиник, дорожной инфраструктуры, модернизации систем водоснабжения и теплообепечения, включая реконструкцию сетей в Архангельском. А на улице Лесной уже идет заселение квартир нового муниципального дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.