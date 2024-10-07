В Красногорске стартует Всероссийская акция по посадке кедров

10 октября в Красногорске стартует экологическая акция по посадке сибирских кедров. По словам организаторов, это будет самый масштабный экологический проект России по количеству высаживаемых деревьев, передает пресс-служба акции.

Звезды, педагоги и ученики самой крупной в мире сети танцевальных школ танцев Аллы Духовой TODES высадят саженцы кедра в городском округе Красногорск Московской области. Кедры, специально привезенные из Томска, появятся в городском сквере ЖК Лесная отрада, а также на близлежащей территории к спортивной базе TODES.

Акция пройдет по личной инициативе Аллы Духовой, общественно полезного благотворительного фонда «Путь» совместно с «Эко-фабрикой Сибирский кедр»⁠ при поддержке администрации Красногорска.

«Каждый человек способен сделать мир вокруг себя лучше. Эта акция несёт в себе важную роль — помогает задуматься о завтрашнем дне, воспитывает любовь к городу и родине. Вместе со звездами TODES, преподавателями и учениками наших школ-студий, а это 132 школы по всей России, мы планируем высадить кедры — символы величия, достоинства и красота — во всех городах нашей страны. Посадка деревьев является делом каждого из нас. Поскольку это простое действие имеет глобальное влияние на нашу планету и будущие поколения. TODES — за бережное отношение к природе!», — говорит Алла Духова.

По словам художественного руководителя TODES, природа и человек должны сосуществовать в гармонии. Алла Духова призывает всех присоединиться к инициативе по посадке кедров, чтобы создать зеленые парки, аллеи и прогулочные площадки, которые будут радовать следующие поколения.

Саженцы специально привезены из кедрового питомника Томска. Профессиональные агрономы дадут участникам акции советы по посадке и рекомендации по уходу за деревьями.

«Кедр — одно из самых удивительных растений на нашей планете. Он живет очень долго и играет важную роль в жизни наших лесов. Простое нахождение в кедровом лесу способно вылечить множество болезней, даже облегчить приступ кашля. Хвоя сосны за счет своих уникальных, тонизирующих свойств широко применялась в народной медицине в виде настоев и отваров. Кедр успокаивает нервную систему, гармонизирует общее состояние организма. Еще это дерево очищает огромный объем воздуха, дезинфицируя его», — сообщила координатор проекта, председатель Общественно полезного благотворительного фонда «Путь» Оксана Меликова.

По словам организаторам акции, это будет самый масштабный экологический проект России по количеству высаживаемых деревьев. В ближайший год саженцы кедра будут высажены в более чем 50 городах России. Красногорск предаст эстафету таким городам как Новосибирск, ⁠Кемерово, Омск, ⁠Красноярск, Барнаул, Казань и Уфа. В свою очередь эти города передадут эстафету по посадке деревьев другим городам России. Высадка кедров и кедровых аллей планируется с участием государственных, общественных структур и медийных персон.

«Посадка деревьев является не только красивым актом, но и важной экологической инициативой, которая имеет долгосрочные положительные последствия для окружающей среды. Защищая природу, мы заботимся о нашем будущем», — считает художественный руководитель TODES.

По словам Аллы Духовой, посадка саженцев кедра — это первая экологическая инициатива TODES. Также запланированы мероприятия по воспитанию правильного отношения детей к природе и бережного обращения с животными.