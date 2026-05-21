В Красногорске старшеклассники узнали, как не стать соучастником преступления

В школе № 1 Красногорска перед учащимися 8–11 классов выступил помощник городского прокурора Руслан Тройников. Тема его беседы звучала так: как избежать ситуации, когда сам становишься соучастником преступления, сообщила пресс-служба подмосковной проуратуры.

В ходе разговора он разобрал реальные случаи из собственной практики и показал на примерах, какими способами аферисты втягивают подростков в опасные схемы — например, поджоги или диверсии, — обещая за это легкий заработок.

Школьникам дали понятные рекомендации: если в социальных сетях тебя начинают шантажировать или предлагают заняться чем-то противозаконным, необходимо сразу же сделать скриншоты и обратиться к родителям или в полицию. Даже обычный, сделанный по неосторожности репост способен обернуться серьезными последствиями с точки зрения закона.