В Красногорске состоялся первый фестиваль «#СВОйГЕРОЙ»

В день празднования Дня народного единства в ДК «Подмосковье» при содействии Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Министерства культуры и туризма Московской области, Администрации г. о. Красногорск и благотворительного фонда «Восход надежды» состоялся Первый открытый межрегиональный патриотический фестиваль под названием « #СВОйГЕРОЙ ». Он был посвящен теме подвига советского и российского воина: солдат и офицеров, которые ценой собственной жизни защищают страну, свой народ и товарищей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Помимо делегаций из Подмосковья, в мероприятии приняли участие гости из Тульской, Рязанской, Калужской областей. Перед началом концертной программы в холле были организованы различные площадки, патриотические мастер-классы, выставки и интерактивная программа. А в малом зале состоялся концерт при участии коллективов делегаций.

С началом фестиваля участников и гостей приветствовала первый заместитель Главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина, которая вручила памятные кубки руководителям делегаций территорий.

«Сегодняшнее название фестиваля — „СВОйГЕРОЙ“ — полностью передает дух времени. И в каждой без исключения семье тоже есть свой Герой. Это деды и прадеды, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны. И те, кто сегодня обороняет рубежи Отчизны в ходе спецоперации. Это связь поколений и память о подвиге народа является для нас символом единства и сплоченности», — сказала Наталья Сергеевна.

Со словами приветствия также выступил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества», Герой России Алексей Романов. А кульминацией фестиваля стала большая концертная программа с показом театрализованной постановки, выступлением хора Сретенского Монастыря и Депутата Госдумы РФ, заслуженного артиста РФ Дениса Майданова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.