В Красногорске провели рейд безопасности на РЖД

На станции МЦД «Красногорская» представители администрации округа совместно с Административно-пассажирской инспекцией ЗМУ Западное провели рейд «Сохрани себе жизнь», сообщили в администрации городского округа Красногорск.

Жителям напомнили о соблюдении правил безопасности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, а также раздали агитационный материал.

За несанкционированный переход железнодорожных путей предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Напоминаем, железная дорога — зона повышенной опасности!

Будьте бдительными, находясь вблизи объектов ЖД транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте об угрозах окружающих.

Меры безопасности на железной дороге:

Не находитесь в непосредственной близости от железной дороги в наушниках!

Переходя через пути, будьте предельно внимательны и осторожны. Помните, что машинист, заметив человека на путях, не может остановить состав мгновенно — длина тормозного пути поезда составляет около 1000 метров.

Опасно залезать на вагоны: рабочее напряжение контактной сети равно 27 тысячам вольт. При приближении к проводам на расстояние меньше, чем 2 метра, может возникнуть электрическая дуга между телом человека и проводом, и человек получает электротравму, которая почти всегда приводит к смертельному исходу.

Ни в коем случае не подлезайте под стоящим поездом и через сцепку вагонов. Состав может тронуться в любой момент, что практически неминуемо приведет к тяжелым травмам.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.