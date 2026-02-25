В Красногорске провели парад кадет в День защитника Отечества

Праздничную программу с парадом кадет и военной техники провели 23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске. В мероприятии приняли участие курсанты колледжа и воспитанники гимназии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День защитника Отечества Музей техники Вадима Задорожного в Красногорске организовал традиционную праздничную программу. Центральным событием стал торжественный парад кадет и образцов военной техники.

В мероприятии приняли участие курсанты Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя России В. М. Максимчука и воспитанники дошкольного отделения гимназии № 6. К гостям обратились почетные гости и организаторы праздника.

«Я поздравляю вас с этой датой, желаю быть мужественными, честными, любящими свою Родину, любящими то, что создали до вас ваши предки. И прошу вас с уважением относиться к тем, кто в памяти у вас — к вашим родителям, к вашим отцам, потому что все это — наша Родина, все это мы», — обратился к жителям и гостям округа директор музея Вадим Задорожный.

Под звуки марша гимназисты и курсанты прошли строем по территории музея. Зрители увидели бронетранспортеры, внедорожники, боевые танки и артиллерийские тягачи советского периода.

Праздник сопровождался выступлениями оркестра и творческих коллективов. Для посетителей также подготовили экскурсии, мастер-классы, исторические квесты и интерактивные программы, а в тематических фотозонах гости смогли сделать памятные снимки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.