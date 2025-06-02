В Красногорске провели мастер-классы по оказанию первой помощи для молодежи

В Красногорске прошла серия мастер-классов по оказанию первой помощи и эвакуации раненых для студентов. Организаторами выступили сотрудники МУ «Молодежный центр» и инструкторы Красногорского военно-исторического центра «Искатель», сообщает пресс-служба администрации округа.

Занятия провели инструкторы военно-исторического центра «Искатель». Они являются студентами медицинских вузов и бывшими военнослужащими Семеновского полка Минобороны РФ.

Участники мастер-классов научились наложению жгутов и давящих повязок, проведению тампонады и правильной эвакуации раненых. После теоретической части они закрепили полученные знания на практике.

Затем участники применили свои навыки в ходе тактических игр с использованием страйкбольных приводов. Были разыграны различные сценарии, что позволило участникам не только закрепить знания, но и применить их в условиях, приближенных к реальным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.