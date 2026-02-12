В Красногорске провели акцию ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Патриотическая акция «Живая память поколений» прошла 12 февраля в клубе «Мечта» в Нахабине в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается 15 февраля. Дата выбрана в честь завершения вывода советских войск из Афганистана в 1989 году, что стало окончанием Афганской войны для Советского Союза.

В ходе акции участники посмотрели документальные хроники и обсудили героизм воинов, выполнявших свой долг за пределами страны. Особое внимание уделили памяти не только воинов-афганцев, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях за рубежом.

Школьники почтили память погибших минутой молчания и обсудили значение мужества и верности присяге. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают сохранять связь между поколениями и передавать знания о подвигах защитников Родины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.