В Красногорске прошла вторая часть конференции «Губайловские чтения»
Фото - © Пресс-служба го Красногорск
В Центральной библиотеке Красногорска 18 января состоялась вторая часть ежегодной научно-практической конференции «V Губайловские чтения», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В мероприятии приняли участие краеведы и жители, интересующиеся историей Красногорского района. Участники конференции представили доклады, посвященные истории, краеведению и природе территории.
После выступлений состоялась дискуссия, где участники обменялись мнениями, задали вопросы и поделились опытом. Организаторы поблагодарили всех за активное участие и интерес к сохранению культурного наследия.
Конференция стала традиционной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с историей и развитием Красногорска.
