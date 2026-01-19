В Красногорске прошла вторая часть конференции «Губайловские чтения»

В мероприятии приняли участие краеведы и жители, интересующиеся историей Красногорского района. Участники конференции представили доклады, посвященные истории, краеведению и природе территории.

После выступлений состоялась дискуссия, где участники обменялись мнениями, задали вопросы и поделились опытом. Организаторы поблагодарили всех за активное участие и интерес к сохранению культурного наследия.

Конференция стала традиционной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с историей и развитием Красногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.