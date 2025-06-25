В Красногорске прошла профориентационная встреча студентов-выпускников с сотрудниками МВД

Представители ведомства рассказали о специфике работы в различных подразделениях МВД, требованиях к кандидатам и карьерных возможностях для молодых юристов в структурах ведомства.

Особое внимание было уделено работе Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известного как Центр «Э». Это самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД, главной задачей которого является противодействие экстремизму и терроризму.

Студентам представили государственную стратегию противодействия экстремизму, информационные ролики и памятки, которые помогут определить опасные ситуации, защитить себя и близких.

Такие встречи помогают студентам-выпускникам лучше понять особенности работы в правоохранительных органах и принять взвешенное решение о выборе карьеры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.