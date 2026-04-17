В Красногорске прошла конференция наставников Подмосковья

Педагогическая конференция «Наставничество — ключ к профессиональному росту молодого специалиста» прошла 16 апреля в гимназии № 2 Красногорска. Учителя и методисты из Красногорска и Власихи обсудили развитие программ наставничества и поддержку молодых кадров, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Межмуниципальную педагогическую конференцию организовала межмуниципальная эффективная методическая служба Красногорска. В ней приняли участие методисты, учителя-наставники и молодые специалисты двух городских округов.

Участники обсудили практику реализации программ наставничества в школах, проведение бинарных уроков как современной формы сопровождения педагогов и разобрали решения профессиональных задач на мастер-классе. Молодые специалисты рассказали о первых успехах и трудностях в работе.

Особое внимание уделили обмену опытом между наставниками и начинающими учителями. Это позволило участникам расширить профессиональные компетенции и укрепить рабочие связи.

В ведомстве отметили, что гимназия № 2 второй год является стажировочной площадкой по реализации программы наставничества. Здесь созданы условия для профессионального роста молодых педагогов. В гимназии работают 18 ее выпускников, что подтверждает эффективность системы подготовки и привлекательность школы для молодых специалистов.

Развитие современных форм наставничества ведется в рамках регионального проекта «Эффективная методическая служба», который направлен на совершенствование методик работы и повышение престижа профессии учителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.