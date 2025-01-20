В Красногорске прошла благотворительная акция «Добрый друг»

В красногорском Центре культуры и досуга «Отрада» состоялся концерт «Мы в ответе за тех, кого приручили», который прошел в рамках благотворительной акции «Добрый друг», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках акции творческие студии центра подготовили интересные выступления. Гости приносили корм для кошек и собак, который будет передан в Центр благополучия животных «Лохматый ангел» в Красногорске. Это учреждение давно помогает бездомным животным найти дом и любящих хозяев.

Участие в благотворительности — это возможность сделать жизнь животных, лишенных дома, капельку счастливее. А когда мы дарим счастье другим, мы и сами становимся чуточку счастливее.

Если вы хотите помочь животным, узнать, что и куда можно принести, можно в официальном Telegram-канале Центра культуры и досуга «Отрада». Прием помощи продлится до 23 января.

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