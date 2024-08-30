В Красногорске прошла Августовская педагогическая конференция

Традиционная встреча с учителями перед началом учебного года состоялась в воспитательно-образовательном центре «Полет», сообщили в администрации городского округа Красногорск.

В начале Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков встретился с молодым коллективом

центра и с ветеранами педагогического труда Ниной Александровной Дышель и Александрой Леонидовной Садековой. В этом году в красногорские школы пришли более 50 молодых специалистов.

«Сегодня коллектив наших школ — это почти пять тысяч педагогов: преданных профессии, мотивированных, закладывающих самые важные знания и навыки в наших детей. Стремитесь к новым вершинам и достижениям. Спасибо каждому, кто выбрал эту непростую, но благородную профессию учителя, что поистине восходит от Бога. Успехов вам, дорогие педагоги, и в добрый путь! „, — сказал Дмитрий Владимирович.

Уже 2 сентября на территории муниципалитета откроется четыре новых образовательных центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

