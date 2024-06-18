В Красногорске прошла акция «Безопасный двор»

В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий и профилактики детского травматизма в округе на постоянной основе проводят информационно-профилактические акции, передает пресс-служба администрации городского округа.

Красногорские автоинспекторы организуют комплекс необходимых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних в дворовых территориях.

В ходе профилактической беседы ребятам рассказали о возможных опасных ситуациях и объяснили, что припаркованные автомобили представляют не меньшую опасность, чем движущиеся.

Водителям необходимо помнить, что дворы — зона, требующая особого внимания. Автолюбители должны двигаться по дворовым проездам на минимальной скорости, помня о том, что стоящие автомобили ограничивают обзор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.