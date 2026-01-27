В Красногорске прошла акция «900 дней мужества» ко Дню освобождения Ленинграда
В клубе «Мечта» городского округа Красногорск состоялась патриотическая акция «900 дней мужества», приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мероприятие прошло накануне 27 января — Дня воинской славы России. В рамках проекта «Успех V единстве поколений» участники акции почтили память жителей и защитников Ленинграда, переживших блокаду.
В ходе встречи вспоминали тяжелые испытания, выпавшие на долю ленинградцев: голод, холод и бомбежки, которые стали символом стойкости и мужества народа. Присутствующие говорили о героях, защищавших город, о рабочих заводов и о тех, кто проявлял добросердечность даже в самых тяжелых условиях.
Волонтеры культуры «Твори Мечту» подготовили и вручили гостям клуба буклеты, созданные своими руками. Эти материалы призваны сохранить память о подвиге ленинградцев для будущих поколений.
