В Красногорске прошла акция «900 дней мужества» ко Дню освобождения Ленинграда

Мероприятие прошло накануне 27 января — Дня воинской славы России. В рамках проекта «Успех V единстве поколений» участники акции почтили память жителей и защитников Ленинграда, переживших блокаду.

В ходе встречи вспоминали тяжелые испытания, выпавшие на долю ленинградцев: голод, холод и бомбежки, которые стали символом стойкости и мужества народа. Присутствующие говорили о героях, защищавших город, о рабочих заводов и о тех, кто проявлял добросердечность даже в самых тяжелых условиях.

Волонтеры культуры «Твори Мечту» подготовили и вручили гостям клуба буклеты, созданные своими руками. Эти материалы призваны сохранить память о подвиге ленинградцев для будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.