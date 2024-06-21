В Красногорске пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

25 июня с 10:00 до 14:00 в ДК «Подмосковье» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Ярмарка помогает работодателям закрыть кадровую потребность, а жителям — найти работу на территории городского округа, получить информацию о доступных карьерных траекториях и перспективных профессиях.

Телефон для справок: 8 (495) 564-40-59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.