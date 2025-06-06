В Красногорске пройдет Всероссийская акция «Вода России»

Городской округ Красногорск вновь станет одной из площадок акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»), проводимой по инициативе министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз мероприятие состоится 6 июня на берегу реки Баньки. Сбор волонтеров и выдача инвентаря стартуют в 15.00 по адресу: Оптический проезд, д. 2. Присоединиться к участию в акции и внести свой вклад в сохранение водных ресурсов нашей страны приглашаются все желающие.

В рамках майской акции «Вода России» на прибрежной территории реки Сходня в городском округе Красногорск было собрано более 20 кубов мусора.

Всероссийская акция, проводимая с 2014 года и направленная на повышение экологической грамотности населения, привлечение внимания общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов, ежегодно охватывает все больше регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.