В Красногорске пройдет национальная выставка собак всех пород «Евразия-2025»

15 и 16 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске состоится ежегодная национальная выставка собак всех пород «Евразия-2025». Это одно из крупнейших событий в мире кинологии, собирающее любителей и профессионалов не только из России, но и за ее пределами, предоставляя уникальную возможность продемонстрировать достижения своих питомцев, познакомиться с новыми породами и обменяться опытом. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Программа выставки включает чемпионаты Российской кинологической федерации и всемирные выставки пород: восточноевропейская овчарка и русская псовая борзая. В первый день, 15 ноября, пройдут ринги по программе «Евразия. Кубок президента РКФ — 2025». Участники, победившие на ринге, получат звание «Чемпион РКФ» и титул победителя «Евразия-2025». Стоит отметить, что статус «specialty» присвоен рингам всех пород, кроме немецкой овчарки и ротвейлера, что подчеркнет особый статус этих показательных линий. Также стартуют международные выставки пород: восточноевропейская овчарка и русская псовая борзая, что привлечет участников из разных стран, желающих показать лучшие образцы своих собак.

На следующий день, 16 ноября, состоится «Евразия. Кубок СНГ — 2025», а также продолжатся соревнования среди собак всех пород, включая специальные ринги для международных выставок. Посетители смогут наблюдать за борьбой за титулы, участвовать в состязаниях и узнавать подробности о породах и стандартах.

Помимо конкурсных мероприятий, в рамках выставки запланированы спортивные соревнования, лекции и мастер-классы от опытных кинологов и ветеринаров, посвященные правильному уходу, воспитанию и развитию собак. Особое внимание уделяется конкурсу юных хендлеров — участникам от 10 до 17 лет, которые два дня смогут продемонстрировать свое мастерство управления собакой и побороться за титул лучшего юного хендлера страны. Для участия необходимо подать заявку до 5 ноября включительно на специальном сайте.

В ведомстве отметили, что мероприятие обещает стать ярким событием для всех поклонников собаководства — от новичков до опытных экспертов, предоставляя возможности для профессионального роста, непрерывного обмена знаниями и просто отличного времяпрепровождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.