В Красногорске пройдет ежегодная международная выставка кошек «Winter Cat Show»

С 29 по 30 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске состоится ежегодная международная выставка кошек «Winter Cat Show». Это масштабное мероприятие соберет владельцев, любителей, профессиональных заводчиков и экспертов из разных стран, объединяя всех, кто любит братьев наших меньших из семейства кошачьих. В рамках выставки будет представлено более 600 кошек разных пород, включая как популярных — таких как бенгальские, сфинксы, мейн-кун и саванна, так и редких — например, чаузи, рэгдолл, той-боб, бурма, абиссинская, донской сфинкс, норвежская лесная и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Особое внимание будет уделено шоу-экспертизе, в ходе которой породистых кошек из ведущих питомников страны и мира оценят российские и международные судьи из четырех крупных фелинологических систем — WCF, CFA, AFC и ICU. Эксперты выберут лучших в различных номинациях, а посетители смогут следить за процессом оценки и присуждения призовых мест в режиме реального времени. Среди участников — обладатели наград национальных и международных конкурсов, что дополнительно подчеркивает высокий уровень выставки.

Помимо оценки и демонстрации кошек, программа мероприятия насыщена развлекательными и обучающими активностями. Для гостей организуют мастер‑классы по уходу за питомцами, конкурсы и викторины для детей, а также тематические зоны, где юные посетители смогут познакомиться с различными видами домашних животных, узнать интересные факты и получить консультации специалистов. В течение двух дней также будет работать ветеринарный кабинет, где можно получить профессиональную помощь и советы по медпроблемам и уходу за любимцами.

Особое место занимает возможность для желающих забрать домой нового питомца. В рамках выставки действует программа «Пристройство», и каждый желающий сможет обрести котенка или кошку, получив стартовый набор с необходимыми аксессуарами. Для оформления усатого друга достаточно иметь при себе паспорт, а для приобретения — заполнить нужные документы.

В ведомстве отметили, что мероприятие направлено не только на демонстрацию красоты и породных характеристик, но и на просвещение по вопросам ответственного содержания домашних животных, ухода, питания и ветеринарной поддержки. Это шанс для всей семьи погрузиться в атмосферу любви к кошкам, расширить знания о породах и найти своего нового друга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.