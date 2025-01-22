В Красногорске продолжается прием заявок на налоговые льготы для ИТ-компаний

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ИТ-сфера является одним из ключевых направлений, которым занимается государство, и от которого зависит будущее страны. Не стал исключением и Красногорск. В округе продолжают стимулировать развитие ИТ-отрасли, оказывать максимальную государственную поддержку, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Московской области, включая Красногорск, уже выстроена система мер поддержки. Так, в частности, в конце прошлого года Мособлдума продлила действие налоговых льгот для ИТ-компаний. Программа грантовой поддержки, которая в регионе реализуется более 2 лет, также продолжится.

С начала действия меры подписано 45 соглашений о предоставлении грантов на общую сумму порядка 4,4 млрд рублей. Сейчас финансовая поддержка оказывается по 42 действующим соглашениям.

В 2025 году ожидается создание более 11 тыс. новых рабочих мест в ИТ-сфере. В Красногорске, как и по всему Подмосковью, прием заявок на получение данной меры поддержки в 2025 году начнется с 1 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.