В Красногорске пресекли незаконную перевозку стройотходов

Сотрудники министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области провели очередной экологический рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов на территории городского округа Красногорск. Данные меры предназначены для недопущения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и во избежание образования несанкционированных навалов, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия выявили 3 нарушителей из 19 осмотренных автомобилей, у которых отсутствовали необходимые для перевозки документы.

В отношении них составлены протоколы административного правонарушения, а транспортные средства были помещены на штрафстоянку.

Оформить разрешение на перемещение ОССиГ можно через региональный портал госуслуг.

Если правила нарушены, уклониться от штрафов не удастся — видеокамеры на дорогах работают круглосуточно, а инспекторы продолжат проводить проверки в других муниципалитетах Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — рассказал Воробьев.