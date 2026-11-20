В Красногорске представят более 600 кошек на выставке

Зимняя выставка кошек Winter Cat Show пройдет 28–29 ноября в «Крокус Экспо» в Красногорске. Гостям представят животных более 40 пород со всего мира, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Седьмая Зимняя выставка кошек Winter Cat Show объединит заводчиков, фелинологов, ветеринарных врачей, владельцев питомцев и любителей кошек. В «Крокус Экспо» представят более 600 животных, в том числе из ведущих российских питомников, включая призеров национальных и международных конкурсов.

Среди пород — чаузи, рэгдолл, той-боб, бурма, абиссинская, донской сфинкс и норвежская лесная. Главным событием станет шоу-экспертиза: жюри оценит экстерьер и породные качества кошек и выберет победителей.

Как отметили в региональном Минсельхозпроде, выставка также объединит производителей товаров для животных. Посетители смогут пообщаться с представителями питомников, заводчиками, фелинологами и ветеринарами. Эксперты расскажут о генетике и особенностях пород, выборе котенка, сбалансированном питании и содержании питомцев. В открытом груминг-салоне мастера покажут современные техники ухода за шерстью и дадут рекомендации для домашних процедур.

Для семей подготовили новогоднюю программу. Детей ждут встреча с Дедом Морозом, праздничная елка, аниматоры и тематический квест. На площадке также проведут конкурсы и интерактивные активности с розыгрышем памятных подарков.

Подробное расписание деловой и развлекательной программы и регистрация доступны на официальном сайте выставки.

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