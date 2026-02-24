В Красногорске поздравили ветеранов МВД к Дню защитника Отечества

Ветеранов органов внутренних дел поздравили 21 февраля в Красногорске в преддверии Дня защитника Отечества. К ним приехали сослуживцы, депутат Мособлдумы Роман Володин и начальник УМВД по городскому округу Дмитрий Богомолов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди тех, кто принимал поздравления, был ветеран органов внутренних дел Алексей Шишкин. Он посвятил службе многие годы, участвовал в боевых действиях и бывал в горячих точках. О его боевом пути свидетельствуют десятки медалей.

Алексей Иванович отметил, что желание служить во многом сформировалось под влиянием отца-ветерана. Самым сложным эпизодом службы он назвал штурм Грозного в 1994 году. Сейчас ветеран состоит в общественной организации и передает опыт молодым сотрудникам.

Роман Володин подчеркнул значимость жизненного пути ветерана и его вклад в воспитание молодежи. Дмитрий Богомолов добавил, что сотрудники, прошедшие горячие точки и долгие годы службы в различных подразделениях, продолжают активную общественную работу и остаются примером доблести, чести и преданности профессии.

Поздравления также принял подполковник милиции в отставке Анатолий Капусткин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.