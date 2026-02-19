сегодня в 13:34

В Красногорске Подмосковья усилили уборку после снегопада

Снегопад в Красногорске 19 февраля добавил работы коммунальным службам городского округа. На линии с раннего утра работают десятки специалистов и единиц техники, которые расчищают дворы и дороги.

После обильного снегопада коммунальные службы Красногорска перешли на усиленный режим работы. Специалисты убирают придомовые территории и проезжую часть, чтобы сохранить привычный ритм жизни города.

Водитель-машинист трактора НТЗ-320 Алексей Мутаков рассказал, что смена началась рано утром.

«Зима — прекрасное время года. Да, сложно, снега много. Но мы работаем днем и ночью», — отметил он.

По его словам, часть сотрудников вышла на линию уже в четыре утра, а некоторые приступили к работе с часа ночи.

«Зима не бывает аномальной — зима — просто зима», — добавил Мутаков.

Расчистка территорий продолжается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.