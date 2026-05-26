В Красногорске почтили память участников СВО у мемориала

Церемония возложения цветов к мемориалу участников специальной военной операции прошла в Красногорске с участием главы округа Дмитрия Волкова, выпускницы школы «Мозаика» и дочери погибшего бойца Полины. В мероприятии также приняли участие ученики 11 «А» класса и родные военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Волков вместе с выпускницей школы «Мозаика» Полиной, ее семьей и старшеклассниками возложил цветы к мемориалу, установленному в память о земляках — участниках специальной военной операции. Участники церемонии почтили память павших героев минутой молчания.

Памятный знак открыли по инициативе учеников и родительской общественности. Мемориал стал местом сохранения истории подвига жителей округа. Глава Красногорска подчеркнул важность преемственности поколений и сохранения памяти о защитниках Отечества. Сейчас в школах округа обучаются более 450 детей участников СВО, из них 96 — выпускники этого года.

«Низкий поклон всем, кто стоит на защите Отчизны. Отдельные слова поддержки Полине и ее семье. Пусть героическая память живет и передается дальше. Пока мы помним — мы сильны», — сказал Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.