В Красногорске открылся фестиваль «Хранители наследия России»

В День России на сцене Дворца культуры «Подмосковье» проходит XVII Всероссийский фестиваль-конкурс «Хранители наследия России» — настоящий праздник народной культуры, живого звучания, традиционного мастерства и народной музыки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

1000 участников со всей России и ближнего зарубежья принимают участие.

Хоры, ансамбли, солисты и мастера народных промыслов собрались, чтобы сохранить и передать будущим поколениям богатство наших традиций.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества прозвучит более 40 патриотических произведений.

В рамках фестиваля также состоится V Всероссийский конкурс гусляров и исполнителей на национальных многострунных инструментах.

Фестиваль был основан заслуженной артисткой России Любовью Яковлевной Жук, и вот уже 17 лет бережно сохраняет и развивает культурное наследие нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.