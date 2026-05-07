В Красногорске открыли обновленный городской парк 6 мая

Обновленный городской парк торжественно открыли 6 мая в Красногорске в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. В церемонии приняли участие глава округа Дмитрий Волков, депутат Госдумы Сергей Колунов и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После обновления в парке запустили возрожденный фонтан, открыли «Зеленый театр» и кафе-читальню с русской кухней. Также появились новые игровые, спортивные и досуговые зоны. Первыми их опробовали юные жители округа вместе с родителями.

В предстоящем сезоне на территории планируют проводить обзорные экскурсии. Они дополнят прогулки познавательной программой и познакомят посетителей с историей парка, который на протяжении десятилетий сохраняет свои традиции.

«Спасибо всем жителям, кто с особым трепетом и заботой помогает развивать общественные территории, дает важные подсказки и сигналы. Будем и дальше преображать парк, чтобы его история продолжалась, а каждый уголок наполнялся душевным теплом и радостью», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.