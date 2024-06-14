В Красногорске открылась выставка «Экологическое воспитание.Раздельный сбор мусора»

В Красногорске на площади культурно-досугового комплекса «Подмосковье» открылась выставка «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора». Главными действующими лицами на выставке стали молодежные делегации муниципальных образований региона. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов особенно тепло поприветствовал детей, присутствующих на выставке, отметив, что экологическое воспитание — абсолютный приоритет в лесном хозяйстве. Он пригласил учащихся вступать в школьные лесничества, в которых уже познают лесную науку более трех тысяч школьников Подмосковья.

Во время работы выставки посетители экологического мероприятия познакомились с организацией раздельного сбора отходов и смогли поучаствовать в сдаче вторсырья, за что получали приятные подарки и сувениры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.