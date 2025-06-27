В Красногорске обсудили работу отделения Российского движения детей и молодежи

Заседание Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи состоялось в доме правительства в Красногорске. На встрече подвели итоги работы за полгода и обсудили тему летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Региональное отделение «Движение Первых»

Фото - © пресс-служба регионального отделения «Движение Первых» Фото - © пресс-служба регионального отделения «Движение Первых» Фото - © пресс-служба регионального отделения «Движение Первых»

Более 420 тыс. активистов насчитывает региональное отделение «Движение Первых». Свыше тысячи первичных отделений работает в спортивных, образовательных и культурных учреждениях Подмосковья. На базе 50 местных молодежных центров действуют советы Первых. Студенты и школьники проводят множество полезных мероприятий.

Министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе отметила, что подмосковное отделение «Движения Первых» активно развивается. Сегодня в нем состоят более 422 тыс. школьников и студентов. Она поблагодарила коллег из муниципалитетов за вовлеченность в эту работу. Теперь в каждом округе есть советы при главах, в рамках которых и реализуется основная деятельность на местах.

«Под эгидой нового нацпроекта „Молодежь и дети“ в Подмосковье проходит множество мероприятий. Просим муниципалитеты и дальше оказывать поддержку местным отделениям. Отдельное внимание уделяем профилактике деструктивного поведения среди детей и молодежи. 23 июня стартовала профильная смена „Движения Первых“ в „Авангарде“. Ее уже посетили порядка 500 ребят, в том числе те, кто находится на учете профилактических органов. Надо отметить, что их удалось вовлечь в позитивную конструктивную повестку, в общение с детьми. Достаточно хороший, положительный опыт. Это стало возможным благодаря коммуникации комиссии по делам несовершеннолетних, структурных подразделений по работе с молодежью на местах, и, соответственно, коллег из „Движения Первых“», — рассказала Швелидзе.

Воспитание и борьба с буллингом

Фото - © пресс-служба регионального отделения «Движение Первых» Фото - © пресс-служба регионального отделения «Движение Первых» Фото - © пресс-служба регионального отделения «Движение Первых»

В учебно-методическом центре «Авангард» летом пройдет пять смен «Растим патриотов России!». Их посетят около 3 тыс. человек. Они активно участвуют в работе пришкольных лагерей. В рамках «Дня Первых» дети знакомятся с работой движения, играют, участвуют в лекциях и мастер-классах, совместных мероприятиях с фондом «Защитники Отечества».

Председатель регионального отделения РДДМ Анастасия Бочарова рассказала о запуске адресной службы поддержки «Поговорим». Туда могут обращаться и взрослые, и дети для получения консультации специалистов по любой актуальной теме.

«Также „Движением Первых“ разработан отдельный курс „Поговорим? Буллинг в детском коллективе“. Это специальные короткие видеоуроки для взрослых, которые работают с детьми, детскими коллективами — вожатые, молодые педагоги, наставники, не имеющие психологического образования. Кроме того, у нас разработана игра „Без обид“, помогающая распознавать буллинг. Она учит конструктивно реагировать на него и позволяет оценить силу командного противостояния. Вместе ребята решают различные кейсы», — добавила Бочарова.

Инициативы Российского движения детей и молодежи

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Региональное отделение Российского движения детей и молодежи реализует и собственные инициативы. Например, конкурс «Лидеры Подмосковья», поддерживающий молодежь с управленческими и лидерскими качествами. Другие флагманские проекты: «Именами Героев», «Семейный фестиваль на газоне», «Каникулярные клубы» и «Шеврон форму красит». Активно развивается система наставничества.

«2025-й в рамках деятельности „Движения Первых“ был объявлен Годом дружбы. Мы активно поддерживаем наших друзей из Якутии, обмениваемся опытом работы на разных мероприятиях и, несмотря на расстояние, активно включаемся в деятельность друг друга. Вместе с участниками движения мы стараемся увидеть и развить приоритетные качества в себе. Участвуя в проектах движения, учимся у опытных наставников и вместе с командой открываем новые возможности на благо нашего родного Подмосковья», — рассказала председатель совета регионального отделения «Движения первых» Диана Полежаева.

Российское движение детей и молодежи создали в июле 2022 года по инициативе школьников. Президент России Владимир Путин лично поддержал эту идею и даже согласился возглавить его наблюдательный совет. Во всех регионах страны работает уже около 48 тыс. первичных отделений. К «Движению Первых» присоединилось более 8,5 млн детей и молодежи от 6 до 25 лет.

Деятельность направлена на формирование у подрастающего поколения патриотизма, активной гражданской позиции, уважения к культуре и истории Родины. Ребята реализовываются в полной мере, раскрывают свой творческий потенциал, определяются с выбором профессии, находя друзей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.